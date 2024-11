Napoli-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Napoli-Atalanta sarà una sfida ad alta classifica. C'è chi la vuole chiamare già partita scudetto, visto il primo posto dei partenopei e il momento super della Dea. Sarà chiaramente il big match di giornata e anche Conte contro Gasperini, due allenatori di un certo spessore a confronto. Le due squadre scenderanno in campo domenica 3 novembre per il lunch match, alle ore 12:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Si affrontano la miglior difesa (quella del Napoli) con appena 5 reti subite e il miglior attacco (quello dell'Atalanta) con ben 24 gol messi a segno.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Napoli - Atalanta in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Napoli-Atalanta: domenica 3 novembre 2024: 12:30: Dazn: DaznMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; de Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

- Conte è intenzionato a riconfermare l'undici titolare che si è visto contro il Milan e che quindi ha portato via tre punti da San Siro. Sarà ancora assente Lobotka causa infortunio, con il suo rientro previsto direttamente per la sfida di settimana prossima contro l'Inter. Gasperini, dall'altro lato, ha sicuramente qualche dubbio in più. Partendo dal fatto che in settimana ci sarà la Champions, fino ad arrivare a chi parte solitamente dalla panchina che inizia a fare la differenza, come Samardzic. Prevalentemente i dubbi sono sulle fasce e alle spalle di Retegui, con Zappacosta che è in ballotaggio con Bellanova, mentre de Ketelaere potrebbe partire titolare nonostante scalpiti Pasalic.

- Napoli-Atalanta sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, mentre come seconda voce ci sarà Michele Marcolini.