la formazione di Luciano Spalletti è reduce dal pari in rimonta subito col Sassuolo e nel quale ha perso per infortunio per tre giocatori cardine come Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, mentre la Dea è lanciatissima e si è agganciata alle squadre di testa. La sfida del "San Paolo" promette scintille.- Con Koulibaly out per almeno un mese,- che hanno subito infortuni più lievi -Non dovessero recuperare, Demme ed Elmas sono pronti a subentrare: attenzione a Politano, che si è negativizzato dal Covid e a gara in corso è un'opzione da non sottovalutare. Mertens confermato ovviamente come riferimento principale per l'attacco.Dopo il turn-over contro il Venezia, l'Atalanta ritrova Toloi, Zappacosta, Freuler, De Roon, Maelhe, Malinovskyi e Zapata dal primo minuto. Pasalic è reduce da una grande tripletta e si gioca un posto da titolare con Pessina.Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta TV su DAZN: sarà sufficiente aver sottoscritto l'abbonamento e scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV, oppure collegare la TV a un TIMVISION BOX, a una console come Xbox o Playstation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa si può seguire sul sito di DAZN o sulle applicazioni destinate a smartphone e tablet.La gara sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numeri 201, 202 e 251)In streaming invece si potrà seguire la sfida attraverso i servizi di DAZN e Sky Go: sarà sufficiente collegarsi ai portali di riferimento tramite pc o notebook, oppure scaricare le rispettive app su smartphone e tablet. Infine c'è l'alternativa NOW, servizio streaming di Sky accessibile acquistando il pacchetto 'Sport'.NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. SpallettiATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.