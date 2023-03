Napoli-Atalanta è il big match del 26esimo turno di Serie A e vedrà il fischio d'inizio nel pomeriggio di sabato a partire dalle 18 in un Maradona da tutto esaurito. L'entusiasmo per l'impresa che sta portando avanti Luciano Spalletti con i suoi uomini va oltre il ko subito contro la Lazio e il pubblico vuole subito rilanciare la corsa verso il terzo scudetto per poi concentrarsi sul ritorno degli ottavi di Champions contro l'Eintracht. In campania arriva un'Atalanta piombata da 3 partite in una crisi nera di risultati (2 sconfitte e 1 pareggio) e con Gian Piero Gasperini arrivato ad un autentico dentro o fuori dalla corsa Champions distante oggi 5 punti in classifica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Napoli-Atalanta calcio d'inizio alle 18 di sabato 11 marzo 2023 al Maradona di Fuorigrotta sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Højlund.