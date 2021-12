. Da una parte c'è la squadra di Spalletti che cerca i tre punti per rispondere alla vittoria del Milan e riprendersi il primo posto dopo la frenata nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo; dall'altra un'Atalanta che in campionato vince da quattro partite consecutive e, considerando anche la Champions, non perde da nove gare (cinque successi e quattro pareggi).- Tanti indisponibili per Spalletti, che ha sorpresa lancia Malcuit esterno destro dal primo minuto; 3-4-3 con Mario Rui dall'altra parte e Lobotka-Zielinski al centro. Elmas nel tridente offensivo insieme a Lozano e Mertens.. Juan Jesus al posto di Koulibaly.dopo la tripletta col Venezia, c'è Pessina; Malinovskyi vince il testa a testa con Ilicic, Zappacosta largo a destra.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas.: Spalletti.: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskiy; Zapata.: Gasperini.