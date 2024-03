Il Napoli dopo la sentenza Acerbi: 'Noi non resteremo in silenzio. Domani alzeremo la voce'

La sentenza sul caso di presunto razzismorisalente alla partita fra Napoli e Inter del 17 marzo è arrivata, il difensore nerazzurro è stato giudicato non passibile di condanna. Mae, dopo aver annunciato che non prenderanno parte alle iniziative "di facciata" della Lega Serie A contro il razzismo, preparano nuove mosse.In serata, infatti,attraverso i propri canali:"Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga", accompagnato da un breve video che vi riportiamo in calce.

Alle ore 12:30 riparte la Serie A con la prima gara della 30esima giornata, Napoli-Atalanta: il club di De Laurentiis è pronto a farsi sentire dopo una sentenza che ha lasciato l'amaro in bocca a molti nella zona di Fuorigrotta.