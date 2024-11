Napoli-Atalanta LIVE dalle 12.30: Lukaku sfida Retegui

AFP via Getty Images

Il lunch match dell'undicesima giornata di campionato mette di fronte le due squadre più in forma del campionato: il Napoli capolista ospita l'Atalanta di Gasperini, quarta e a -6 punti dal primo posto. La squadra di, un pareggio - a Torino contro la Juventus - e una sola sconfitta a Verona nel primo turno a metà agosto., cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei considerando anche le partite di Champions League. L'ultima sconfitta in campionato risale a sei giornate fa contro il Como.

- Conte è intenzionato a riconfermare l'undici titolare che si è visto contro il Milan e che quindi ha portato via tre punti da San Siro.. Gasperini, dall'altro lato, ha sicuramente qualche dubbio in più. Partendo dal fatto che in settimana ci sarà la Champions, fino ad arrivare a. Prevalentemente i dubbi sono sulle fasce e alle spalle di Retegui, con Zappacosta che è in ballotaggio con Bellanova, mentre de Ketelaere potrebbe partire titolare nonostante scalpiti Pasalic.

