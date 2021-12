Promette scintille il match di sabato sera tra Napoli e Atalanta, due formazioni in lotta per la vetta della classifica, attualmente occupata dai partenopei. Non vogliono perdere l’occasione di partecipare alla festa del gol i due leader offensivi, Dries Mertens e Duvan Zapata. Il fuoriclasse belga, smaltiti i problemi fisici che lo avevano limitato a inizio stagione, ha trovato continuità di rendimento segnando quattro reti nelle ultime tre uscite in Serie A e un nuovo ingresso nel tabellino marcatori, secondo gli esperti, vale 2,75 volte la posta, stessa quota del bomber della Dea. Il colombiano, prima del meritato turno di riposo concesso da Gasperini contro il Venezia, era andato a segno in campionato per ben cinque match consecutivi e l’occasione per riprendere la corsa contro la sua ex squadra è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Cerca la via del gol anche Andrea Petagna, esploso nell’Atalanta di Gasperini e già a segno in cinque occasioni contro i suoi ex compagni ai tempi della Spal. Una nuova rete ai nerazzurri del centravanti di Spalletti si gioca a 3,25 mentre sale a 4,50 Mario Pasalic, anche lui in un momento d’oro dopo la tripletta nell’ultimo match contro il Venezia.