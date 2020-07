Il rinnovo con il Napoli è sempre più lontano, ma per Arkadiusz Milik non c’è più solo la Juventus. Il polacco vestirà probabilmente un’altra maglia nella prossima stagione, ma il no di De Laurentiis all’ipotesi bianconera - a meno di una sostanziosa contropartita "cash" - cambia le valutazioni dei betting analyst nelle scommesse sulla prossima squadra dell’attaccante. La Juve, fino a qualche giorno fa prima alternativa sul tabellone, è scivolata a 4 volte la posta, alle spalle dell’Atletico Madrid, che, come riporta Agipronews, dal 7,50 della settimana scorsa è stato portato a 2,25. Un taglio netto a cui probabilmente hanno contribuito anche i ripetuti contatti tra il club partenopeo e i Colchoneros, pronti a mettere sul piatto anche il difensore Thomas Partey. Si fa invece assai improbabile lo scambio con Edin Dzeko, sul quale erano emerse indiscrezioni giorni fa: il passaggio alla Roma è salito da 20,00 a 33,00.