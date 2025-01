Napoli, virata su Adeyemi: contatti positivi, il prezzo e la posizione del Borussia Dortmund

E' quello diil nome più caldo per il, in cerca di un rinforzo importante per il reparto offensivo in seguito alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Il velocissimo attaccante tedesco, protagonista nella scorsa edizione della Champions League chiusa con la sconfitta in finale contro il Real Madrid, potrebbe lasciare i gialloneri nel corso di questa sessione di mercato.Si era mossa la Juventus in estate, senza però trovare la giusta sponda nel giocatore per poi virare su Nico Gonzalez; adesso i tempi potrebbero essere maturi per vedere Adeyemi in Serie A. L'ex Salisburgo, arrivato a Dortmund in concomitanza della cessione di Erling Haaland al Manchester City, fin qui ha realizzato

Il, e i discorsi col Napoli sono stati avviati. Sebbene non ci siano ancora accordi di massima, il club campano, che ha provato in un primo momento a lavorare su Garnacho del Manchester United, si sta muovendo su unamilioni di euro. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano,