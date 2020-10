Giovedì è in programma allo Stadio San Paolo di Napoli la sfida d'esordio tra Napoli e AZ Alkmaar per la prima giornata di Europa League. Tra gli olandesi si sono registrati 13 casi di positività al Covid-19 che potrebbero mettere a rischio la partita.



Ma a quanto pare Napoli-AZ si giocherà. L'UEFA al momento ha infatti dato il via libera per scendere in campo. Non solo: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'AZ ha confermato l'hotel presso il quale soggiornerà in città. Si tratta dell'Hotel Britannique in via Corso Vittorio Emanuele.