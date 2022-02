gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou si deciderà tutto al Maradona.- Spalletti dovrà fare ancora i conti con diverse assenze, ben quattro i giocatori che mancheranno causa infortunio.che, tra l'altro, non è in lista Europa League. Spalletti ritrova Insigne e Politano, saranno disponibili dal primo minuto Fabián Ruiz e Osimhen. Alcune scelte di formazione le ha indicate lo stesso allenatore nella conferenza stampa di ieri. Come ad esempio, che è il portiere di coppa. Difesa a 4 che vedràcentrali,(recuperato dopo il colpo alla testa rimediato a Cagliari) esulle fasce. Quest'ultimo è in ballottaggio con Juan Jesus ma parte avvantaggiato. In mediana scelte praticamente obbligate:saranno i due di centrocampo. Tornacome punto di riferimento, alle cui spalle agirà. Riecco anchesull'out mancino, annunciato dallo stesso Spalletti come titolare. Sulla fascia opposta non è ancora pronto Politano, così ecco ancora- Qualche dubbio in più c'è sulle scelte in casa Barcellona. Xavi dovrà fare a meno degli infortunati Ansu Fati e Sergi Roberto. Tra i pali chiaramenteprotagonista ieri in conferenza stampa. Rientrain coppia con. Sull'out di sinistra ci sarà, qualche dubbio sulla fascia opposta, conche potrebbe prendere il posto di Mingueza. Anche in mezzo al campo sorge qualche dubbio. Previsto il rilancio diin mediana, con luie ballottaggio tra il giovane talentuosoe de Jong. In avanti dovrebbe esserci la conferma del tridente dell'andata conai lati di. Scalpita Dembelé per un posto, però pare in svantaggio rispetto a con(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabián Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.(4-3-3): ter Stegen; Dest, Araujo, Piquè, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Adama Traorè, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi