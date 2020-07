Roberto Baronio ha allenato la Primavera del Napoli per una stagione e mezza. Nella sua prima sulla panchina azzurra ha portato la squadra a metà classifica, mentre in quest'ultima è stato esonerato, con i risultati che non arrivavano ed il Napoli è scivolato in fondo alla classifica.



Lo stesso Baronio ritorna sulla sua esperienza a Napoli in un'intervista ai microfoni di CalcioNapoli24:



GAETANO - "Ha le qualità per giocare ad alti livelli, ma ha la pecca di essere testardo. Deve aprire di più la mente. Deve capire che se le cose non vanno come dice lui, può andare bene lo stesso. Lo sento ancora, mi chiede consigli: oltre ad un allenatore, ha un amico in me".



DE LAURENTIIS - "È finita solo per i risultati ottenuti, non potrò mai parlare male di Napoli. La decisione dell'esonero è stata presa da parte del presidente, non vedeva risultati. Il mio rapporto con lui semplicemente non c'è mai stato. I contatti con la prima squadra li avevo tramite Giuntoli e i suoi collaboratori. Non ho mai avuto un contatto diretto con De Laurentiis. Mi dispiace, penso che lui non abbia mai voluto rapporti con noi del settore giovanile".