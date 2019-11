Sta per iniziare l'avventura di David Beckham come presidente dell'Inter Miami, che farà il suo debutto in Mls a marzo 2020. Il club è alla ricerca di di una stella, che possa essere in grado di dare l'esempio e guidare la squadra: “Vogliamo giocatori che hanno fame, hanno giocato ai massimi livelli ma vogliono continuare a vincere" ha dichiarato Beckham. Per quanto riguarda il tecnico, come riporta As, sarebbero quattro i principali nomi per la panchina: dal tecnico del Napoli Carlo Ancelotti a David Moyes, da Thierry Henry all'ex Milan Gattuso. Per quanto riguarda i giocatori, il quotidiano spagnolo sottolinea che il profilo giusto possa essere quello di James Rodriguez. La stella che voleva Ancelotti nel suo Napoli.