L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Josip Ilicic ed il mancato trasferimento al Napoli in estate:



"Nella notte dei rimpianti napoletani, sulla scena dell’ultimo incubo è comparso il ghigno di Ilicic: quel gol ha fatto ancora più male, perché Josip quel gol avrebbe potuto segnarlo con l’altra maglia. Questa è una storia di un lungo corteggiamento del Napoli, di una tentazione anche forte (per lo sloveno) e di un no, quello dell’Atalanta. Secco, come tutti quelli che hanno chiuso le porte di Zingonia in faccia a chi flirtava con i gioielli della Champions: poteva essere un abbraccio d’amore, è stato uno schiaffo. Lo scorso luglio, e ieri sera".