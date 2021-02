Domani allo stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Benevento in vista della ventiquattresima giornata di Serie A. Gattuso e la sua squadra non vengono da un momento positivo, in seguito all'eliminazione dall'Europa League e il quarto posto in campionato distante quattro punti. Il Benevento, dalla sua, vorrà fare uno sgambetto agli azzurri e tentare di guadagnare altri punti salvezza.



Sarà possibile assistere a Napoli-Benevento in tv tramite i canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) o tramite le piattaforme streaming Sky Go e Now TV.