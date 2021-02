Domani allo Stadio Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Benevento, gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Gli azzurri hanno bisogno di ritrovare la vittoria dopo un ultimo periodo complicato per puntare nuovamente al quarto posto, mentre i sanniti cercano il primo risultato positivo in un derby contro il Napoli.



Sarà infatti la quarta volta che Napoli e Benevento si affronteranno in Serie A, ma qui i risultati sono tutti in favore dei partenopei che hanno sempre vinto. La prima e ultima volta che gli azzurri hanno ospitato i beneventani è stato il 17 settembre 2017, quando il Napoli si impose con un netto 6-0 grazie alle reti di Allan, Insigne e Callejon e la tripletta di Mertens.