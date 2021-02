#NapoliBenevento l'arrivo dei fratelli Insigne a... 40 metri di distanza VIDEO pic.twitter.com/wO36ovbVHK — calciomercato.com (@cmdotcom) February 27, 2021

Domanisi affronteranno alle 18 al Maradona di Fuorigrotta. Il derby campano vedrà sfidarsi i fratelli, entrambi a segno nella gara di andata ma ad avere la meglio è stato Lorenzo.Come di consueto le due squadre sono in ritiro presso i due hotel ai quali si sono affidate. La particolarità, però, è che si trovano a, separati solo dalle mura delle rispettive strutture. Il Napoli alloggia presso l'che è adiacente al, dove invece alloggia il. Le due squadre, inoltre, per poco non si sono incrociate, conIn casaci sono buone notizie perché in ritiro si sono rivisti finalmente anche, arruolabili quindi per il match di domani.