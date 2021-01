Chiusa l’esperienza cinese sulla panchina del Dalian Yifang, per Rafa Benitez si prospetta un nuovo corso italiano. Il tecnico spagnolo potrebbe tornare ad allenare il Napoli dopo l’esperienza già vissuta dal 2013 al 2015. A tale eventualità credono i betting analyst, che, come riporta Agipronews, quotano il ritorno in azzurro a 4 volte la posta. Solo a 8,00, invece, la possibilità che il tecnico spagnolo si prenda un anno sabbatico. Ad alimentare le voci di un possibile ritorno di Benitez c’è anche la situazione di Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli, con un contratto in scadenza a giugno 2021, è sotto pressione e la quota del suo esonero si è quasi dimezzata, passando dal 6,00 di inizio stagione al 3,50 attuale.