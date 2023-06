Rafa Benitez di nuovo sulla panchina del Napoli? La risposta a sorpresa potrebbe essere positiva. Nonostante le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che qualche giorno fa in conferenza stampa aveva smentito la possibilità di affidare la panchina lasciata libera da Spalletti a un tecnico che era già stato in azzurro ("Non farei del bene nel far ritornare chi è già stato qui, ma mai dire mai"), oggi lo spagnolo si è sbilanciato confermando di essere in attesa della scelta del patron partenopeo.



"STO ASPETTANDO" - Intervistato da Sky Sport da Istanbul dove Benitez è presente per assistere alla super finalissima fra Manchester City e Inter invitato dalla Uefa, l'ex-Liverpool ha confermato la possibilità e la volontà di tornare in Campania: "Il Napoli? Sì, sto aspettando. Io voglio ancora vincere, ma la decisione lo sapete spetta a qualcun altro. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni"