Da giovanissimo, faceva coppia con Matthijs de Ligt nell'Academy dell'Ajax. Davanti a sé, in nazionale, ha anche uno come Virgil van Dijk. Riferimenti decisamente importanti quelli di Perr Schuurs, difensore del Torino, arrivato in granata la scorsa estate per sostituire Bremer e che fin qui, nella sua prima stagione lontano dall'Olanda, non sta affatto facendo rimpiangere il brasiliano. Personalità, fisico e anche piedi buoni, da classico centrale olandese, che confermano come l'investimento fatto dal club del presidente Cairo, che ha battuto anche la concorrenza della Fiorentina, sia stato decisamente azzeccato. E presto il Toro potrebbe raccoglierne i frutti anche dal punto di vista economico...



GLI OCCHI DELLA PREMIER - I nove milioni di euro più bonus versati all'Ajax dieci mesi fa sono solo un ricordo, il valore di mercato di Schuurs è già almeno raddoppiato. Questo il messaggio che da Torino la società sta mandando chiaro a tutti i club che seguono il classe '99, pronti a presentare un'offerta nei prossimi mesi. Soprattutto in Premier League sta aumentando la lista di estimatori importanti per l'olandese: dopo il Liverpool, dove potrebbe finire a fare coppia proprio con van Dijk, c'è il pressing insistente del Newcastle, dove gioca un altro difensore olandese come Sven Botman. Protagonisti fin qui di una grande stagione, i Magpies sono vicini alla qualificazione in Champions League e stanno valutando proprio un'offerta per Schuurs. Prima il finale di stagione col Toro, poi l'ora del mercato: il viaggio di Perr presto potrebbe arricchirsi di una nuova tappa.