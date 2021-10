Napoli-Bologna (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la decima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa cercano la vittoria per restare in testa alla classifica col Milan a +7 dall'Inter campione d'Italia.



Spalletti (in tribuna per squalifica) deve fare a meno degli infortunati Manolas, Malcuit e Ounas. Fabian Ruiz, Zielinski e Lozano sono favoriti su Demme, Elmas e Politano.

Dall'altra parte Mihajlovic perde Arnautovic, oltre agli squalificati Soriano e Soumaoro senza dimenticare le indisponibilità di Bonifazi, Kingsley e del neo-arrivato Viola. Skov Olsen schierato a tutta fascia, mentre Orsolini gioca da seconda punta in appoggio a Barrow.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. (A disp. Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Politano, Mertens, Petagna). All. Spalletti.



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Orsolini. (A disp. Bardi, Binks, Mbaye, Dijks, Pyyhtia, Sansone, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano). All. Mihajlovic.



Arbitro: Serra, assistenti De Meo e Rossi, Massimi quarto uomo, Mariani e Lo Cicero al Var.