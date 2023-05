la scena del successo deve essere condivisa. Ce ne sono tanti di simboli in questa ritrovata vittoria dopo 33 anni, tra cui sicuramenteil primo ce l'ha fatta, è arrivato davanti a tutti spezzando un dominio di Inter, Milan e Juve lungo vent'anni, il secondo è al suo primo trionfo nel campionato italiano dominando la Serie A e mostrando un gioco spettacolare. Il tecnico di Certaldo ha mostrato anche un senso di attaccamento importante alla città di Napoli, ai napoletani.- Eppure la passata stagione ce ne sono stati di problemi per Spalletti, come lo striscione tramite cui qualcuno gli chiedeva di andar via, la panchina in bilico dopo aver perso lo scudetto avendo fatto 1 solo punto tra Roma, Fiorentina ed Empoli nello scorso campionato. Voltata pagina, tutte le critiche, le problematiche devono inevitabilmente crollare. Perché è il terzo allenatore nella storia del calcio a portare lo scudetto a Napoli. Da qui a fine campionato (un mese ancora) ci sarà tanto da festeggiare, a partire dal match di domani contro la Fiorentina, dove sono attesi 50 mila sostenitori azzurri per la prima delle tante volte in cui ci sarà un evento speciale. Dopodiché, a bocce ferme,nel frattempo si è cautelato, con la Pec inviata qualche giorno fa. In primis per blindare l'allenatore che ha centrato il traguardo storico.- Nonostante questo rinnovo,. Anzi, inizia ad esserci qualche dubbio in più. De Laurentiis due giorni fa, nel post partita al Maradona, dava l'annuncio davanti ai tifosi che sembrava essere definitivo:Lo stesso allenatore, però, 900 chilometri più al nord, dalla Dacia Arena di Udine ha chiuso la conferenza stampa post partita rispondendo così:Ieri la nuova replica, nuovamente di De Laurentiis che ai microfoni della Rai ha elogiato Spalletti: "Vorrei si fosse aperto un ciclo con lui perché è un grande condottiero. Ho esercitato l'opzione che avevo per il rinnovo,- È chiaro che l'intento di De Laurentiis è quello di trattenere Spalletti, però bisognerà parlarne con un faccia a faccia importante., dalla permanenza di giocatori chiave come Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e Lobotka. Vorrà anche capire quali saranno le ambizioni di questa squadra in base proprio alla rosa che verrà formata.