Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gattuso deve fare i conti con tre ballottaggi: Milik-Mertens, Hysaj-Mario Rui ed infine Callejon-Politano. Per il resto pochi dubbi. Davanti a Ospina ci saranno Manolas, Maksimovic, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski e capitan Insigne. Brescia con un 4-3-2-1 con Balotelli supportato da Zmrhal e Bjarnason. In cabina di regia ritorna Tonali così come in porta Joronen.