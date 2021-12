La vittoria delcontro il, oltre alla qualificazione come seconda nel girone di Europa League, ha portato alla conferma di molte seconde linee che hanno dimostrato di poter stare in una grande squadra come quella partenopea. Si è visto il talento di, l’attenzione difensiva die la possanza in area di rigore di. Ma a brillare più di tutti è stato il talento di, che ha messo a segno un doppietta.in macedone vuol dire diamante e giovedì sera ha brillato come se lo fosse per davvero.che avevano convinto il ds Cristiano Giuntoli a versare 10 milioni di euro nelle casse delper assicurarsi un ragazzo dal talento cristallino solamente da sgrezzare. Nella partita decisiva per il passaggio del turno in Europa League, Spalletti doveva fare a meno di molti titolari eIl classe '99, senza una vera e propria posizione definita, ha ricoperto un ruolo che in fase difensiva aveva i compiti da centrocampista e in fase offensiva quelli dell'esterno sinistro d’attacco. Nel calcio moderno ormai è una qualità necessaria.- Durante il post partita Elmas ha mandato anche un messaggio all'Italia in vista della sfida del 24 marzo contro la sua Macedonia, decisiva per giocarsi un posto al Mondiale in Qatar. La nazionale macedone non è una delle squadre più forti in questi spareggi per i Mondiali, ma conta su un grande entusiasmo e sul talento di Eljif per raggiungere un traguardo storico.