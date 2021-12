Serata da dimenticare per il Napoli che crolla in casa contro lo Spezia perdendo per 0-1 a causa dell'autorete di Juan Jesus. Delusione per i tifosi napoletani presenti allo stadio che hanno dovuto anche fare i conti con dei bruttissimi cori da parte dei supporters liguri nel finale.



Al termine del match, infatti, questi ultimi hanno iniziato con qualche semplice e ironico "Vincerete il tricolor" per poi passare ad un orribile "Oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona".