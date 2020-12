Sono passati quasi quaranta giorni dall'infortunio di Victor Osimhen e il Napoli con Mertens prima punta non ha quasi accusato l'assenza dell'ex Lille. Ora però anche il belga è out per infortunio e si contano in fretta i giorni per riavere almeno uno dei due a guidare l'attacco azzurro.



Il rientro di Victor Osimhen sembra essere quello più imminente. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, il nigeriano - che ora si trova ad Anversa - è guarito e per Natale tornerà dal Belgio.