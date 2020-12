per risollevare una squadra moralmente a pezzi. Una strada difficile da intraprendere per far cambiare completamente aspetto ad un gruppo che non aveva mai vissuto un momento del genere. L'avvio non è stato dei più rosei: sulla panchina del Napoli dal 14 dicembre 2019, Gattuso nelle prime quattro gare ha collezionato 3 sconfitte e 1 sola vittoria. Solo dopo questo inizio fatto di assestamento sono iniziati a venire fuori i primi risultati tra campionato e coppa. Gattuso- Ora però qualcosa si è nuovamente inceppato,Oggi come allora, insieme a un certo caos di ordine tattico,palesata in più di un'occasione (l'ultima ieri con la Lazio) da Insigne e compagni. Quella che soltanto fino a poco tempo fa veniva considerata una possibile candidata per lo scudetto, dopo i ko in successione con Inter e Lazio è scivolata al quinto posto e sembra dover ridimensionare le proprie ambizioni.- La decisione di imporre il ritiro in vista dell'ultimo impegno del 2020 contro il Torino è figlia anche dellache risale ormai a qualche settimana fa - diIl Napoli, ad oggi, si è reso protagonista soltanto di due exploit nei match contro le dirette rivali: i poker rifilati ad Atalanta (17 ottobre) e Roma del 29 novembre, poi il vuoto. Sono ben cinque le sconfitte subite in 13 partite di campionato, contro(ma a tavolino e con la possibilità che la decisione dei tribunali sportivi vengano ribaltate),. Tutte squadre che occupano posizioni di alta classifica. Qui subentra la famosa mentalità che dovrebbero avere le grandi squadre, maJuve a parte,Falcidiato da una serie importanti di infortuni e assenze di altra natura nel reparto offensivo,(Genk e Torino rispettivamente 2 e 6 ottobre 2019). Oggi la storia si ripete e riemergono gli spettri del Napoli di Ancelotti. Tanto da ipotizzare che, dietro i continui rinvii per la firma del nuovo contratto di Gattuso, inizino a insinuarsi i primi dubbi sul rendimento complessivo dell'allenatore calabrese da un anno a questa parte.Forse anche per questopernon è ancora arrivata,