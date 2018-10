Anche il Napoli su Manuel Lazzari della Spal come scrive Tuttosport: "Al momento, dunque, le squadre che seguono il giocatore sono principalmente tre: il Napoli, il Torino e anche l’Inter, che lo monitora dopo averne constatato i progressi dell’ultimo periodo. Ma - lo ripetiamo - tra Torino e Spal i rapporti sono ottimi. Le due società, per esempio, si rivedranno melle prossime settimane per analizzare la situazione Milinkovic-Savic, il portiere serbo che Semplici tiene in panchina. I granata vorrebbero trovargli una collocazione che permetta al portiere di giocare con continuità per dimostrare il suo valore visto che due anni fa sono stati investiti tre milioni. E di sicuro le due società troveranno una soluzione"