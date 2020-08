Il Napoli è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Dopo una stagione affrontata praticamente solo con Mario Rui, mentre Ghoulam non è mai tornato sui vecchi livelli, è arrivato il momento di dare un nuovo nome alla fascia mancina azzurra.



Il primo sulla lista è Reguilon. Attualmente in prestito al Siviglia, è di proprietà del Real Madrid. Al Napoli piace, ma l'idea è quella di un prestito. Differente dalle richieste dei Blancos, che vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo. Così la trattativa potrebbe andare per le lunghe. Nel frattempo il Napoli ha in mente il piano B, che porta il nome di Mikal Karbownik, terzino sinistro classe 2001 del Legia Varsavia. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.