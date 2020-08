La prima stagione con la maglia del Napoli non è stata all'altezza delle aspettative per Hirving Lozano. Il messicano è arrivato ai piedi del Vesuvio come il giocatore più costoso della storia azzurra.



Quasi impossibile concretizzare una cessione alle stesse cifre, dato che Lozano è chiaramente svalutato dopo quest'annata. Si valuta l'ipotesi prestito, con il Genoa che ha messo gli occhi sul "Chucky". Secondo quanto riportato da Tuttosport, Lozano rappresenta un sogno per il Grifone che gli garantirebbe un posto da titolare. Il giocatore arriverebbe in prestito, ma con il Napoli andrebbe trovato un accordo sull'ingaggio, che non è all'altezza dei rossoblù.