Buon impatto per Tanguy Ndombele a Napoli. Il centrocampista di proprietà del Tottenham è in prestito e, nonostante le prestazioni in crescita, non è affatto scontato il suo riscatto dato che la cifra fissata è di 30 milioni di euro. Così il Napoli si guarda attorno per un suo possibile sostituto dalla prossima stagione.



Morten Hjulmand rientra nella lista dei calciatori seguiti dal ds Giuntoli, ormai da un paio di anni. Classe '99, stando a quanto riporta CalcioNapoli24.it, il prezzo del centrocampista è alla portata, serviranno 10-15 milioni per strapparlo dal Lecce. Hjulmand rappresenterebbe un'alternativa sia ad Anguissa che a Lobotka. Su di lui c'è l'interesse anche di club inglesi e tedeschi.