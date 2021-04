Tra qualche mese il Napoli dovrà fare i conti con la situazione di Kalidou Koulibaly. Il difensore potrebbe avere l'ultima (o quasi) occasione per vestire la maglia di un top club, ma è ancora tutto da vedere.



Il Napoli non ha ancora fissato un prezzo, ma non si è neanche espresso sulla volontà di cedere o meno il giocatore. L'agente Ramadani ha presentato a Koulibaly la possibilità di andare via, ma senza trattative concrete al momento. Il difensore senegalese piace a diversi club in Spagna (Barcellona) e in Premier League. Lo riporta oggi Il Mattino.