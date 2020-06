Mai come quest'anno il calciomercato del Napoli gira tutto attorno agli attaccanti. Il rinnovo di Mertens, il possibile addio di Callejon, l'arrivo di Petagna e Milik che si avvicina alla Juventus.



C'è ancora tanto da lavorare, per garantire a Gattuso (eventualmente) un altro giocatore che possa giocarsi il posto con Politano. Ma si pensa anche all'attaccante.



Su tutti c'è il nome del giovane Victor Osimhen, ventunenne nigeriano in forza al Lille. A quanto pare il Napoli fa sul serio e secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe già partita un'offerta da 60 milioni di euro per portarlo ai piedi del Vesuvio.



Prima però c'è da vendere Arek Milik e non sarà semplice dato che De Laurentiis valuta il giocatore 50 milioni. Dall'altro lato c'è la Juventus che non arriverebbe a quella cifra, ma vorrebbe inserire delle contropartite tecniche.