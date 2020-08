È tempo di Champions League. Dopo il passaggio del turno dell'Atalanta e l'eliminazione della Juventus, questa sera scenderà in campo il Napoli. Sfida veramente ostica quella di Barcellona, ma non è proprio impossibile. Gattuso e i suoi vogliono crederci, con la consapevolezza di quanto siano forti gli spagnoli e di non avere nulla da perdere.



Gattuso cerca di suonare la carica, in particolar modo al suo tridente offensivo. C'è bisogno di segnare e il tecnico calabrese ha chiesto ai suoi giocatori più rappresentativi, ovvero Mertens, Insigne e Callejon, maggior convinzione sotto porta. Lo riporta l'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport.