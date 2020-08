In casa Napoli l'argomento centrale in questi giorni è l'infortunio di Lorenzo Insigne. Uscito a pochi minuti dalla fine della sfida contro la Lazio, ha accusato un fastidio muscolare. La paura di perderlo è ancora tanta, anche se le ultime sensazioni fanno ben sperare.



Oggi il capitano del Napoli ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e terapie per esserci contro il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani ci saranno nuovi controlli ed il quadro riguardo le sue condizioni sarà più chiaro. L'edema osseo sarà assorbito, magari anche tramite infiltrazioni prima della partita. Il problema da valutare è dal punto di vista muscolare. Ma le sensazioni sono positive e le condizioni verranno valutate allenamento dopo allenamento.