Mancano solo due giorni alla sfida di Champions traal Camp Nou. Chi ha già affrontato e rimontato gli spagnoli èche con lanel 2018 mise in campo anima e corpo riuscendo a battere i blaugrana per 3-0. Oggi vuole eliminarli un'altra volta ed è carico al punto giusto, come si evince dalla sua intervista per Repubblica:- "Ho incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: 'Vai Kostas, riprovaci'".- "È uno stadio imponente, farà impressione anche vuoto. È un campo largo, l'ideale per il loro gioco. Dovremo prendere subito le misure, stare sereni ed ascoltare Gattuso. L'aspetto mentale è decisivo".- "L'ultima volta è finita 4-1 a Barcellona quando ero alla Roma. Ma fu un risultato bugiardo, con un'autorete mia e di De Rossi. Ci rifacemmo all'Olimpico con il 3-0".- "Fu un'emozione pazzesca, indimenticabile. Però la semifinale fu merito di tutta la squadra, la Roma giocò 90 minuti super e il mio gol fu il premio per il lavoro di tutti".- "Sono molto legato a questo gol. Ma anche a quello contro il Torino, che dedicai ad Astori, un ragazzo speciale. Eravamo compagni di stanza, una perdita terribile".- "Come si ferma? Di squadra, senza temerne il talento. Secondo me è lui il numero uno al mondo, per intelligenza calcistica".- "Messi non brillò ma fecero gol lo stesso. E con loro è così, non c'è solo Messi: basta distrarsi un attimo e segnano. Oggi sono ottimista e non ho paura, vogliamo sorprendere il Barcellona. La pressione ce l'hanno loro, ma anche per noi è molto importante questa partita".- "Loro, sì, avranno un Suarez in più, ma noi avremo Koulibaly. Pensiamo a fare la nostra partita e non agli avversari".- "Spero possa recuperare, per noi Lorenzo è molto importante".- "Io sto benissimo, il dolore alle costole è passato".