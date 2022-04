Gli ultimi deludenti risultati potrebbero aver rimesso in discussione la posizione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. La squadra è in ritiro permanente e le voci sulla non conferma del tecnico iniziano a circolare. L'eventuale sostituto per la panchina azzurra è Vincenzo Italiano, sotto contratto con Fiorentina fino al 2023. Lo riporta il Corriere dello Sport.