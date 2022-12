La missione del Napoli sul mercato di gennaio è chiara: non toccare nulla o quasi, sia in entrata che in uscita. Giuntoli sa che l’equilibrio trovato da Spalletti con questa rosa è fondamentale per tentare l’assalto decisivo allo scudetto e non può essere messo in pericolo. Discorso diverso per l’estate quando alcuni big della rosa potrebbe salutare in cerca di nuovi stimoli. Il primo nome sulla lista dei cedibili è quello del messicano Lozano, attratto dalla possibilità di andare a giocare in Premier League.. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Wolverhampton e può diventare una grande opportunità a parametro zero. Giuntoli, che tanto piace alla Juve, ha espresso un gradimento per il giocatore ma solo a determinate condizioni. Attenzione quindi alla pista Traorè come sostituto di Lozano per quella che potrebbe diventare l’ultima operazione di Giuntoli da direttore sportivo del Napoli.