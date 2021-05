Napoli-Cagliari 1-1



Marcatori: 14' p.t. Osimhen (N), 49' s.t. Nandez (C).



Assist: 14' p.t. Insigne (N), 49' s.t. Duncan (C).



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz (36' s.t. Bakayoko), Demme; Lozano (22' s.t. Politano), Zielinski (36' s.t. Elmas), Insigne; Osimhen (31' s.t. Mertens). All. Gattuso.



Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli (31' s.t. Simeone), Godin, Carboni; Zappa (37' s.t. Calabresi), Nandez, Deiola (25' s.t. Asamoah), Duncan, Lykogiannis (37' s.t. Cerri); Nainggolan; Pavoletti. All. Semplici.



Arbitro: Fabbri di Ravenna



Ammoniti: 33' p.t. Godin (C), 34' p.t. Deiola (C), 1' s.t. Pavoletti (C), 11' s.t. Demme (N).



Espulsi: -