Domenica alle 15 il Napoli scenderà in campo contro il Cagliari in vista della 34ª giornata di Serie A. L'arbitro della gara sarà Fabbri di Ravenna, i suoi assistenti Valeriani-Vivenzi, il IV Uomo Di Martino, al VAR la Mazzoleni-Giallatini. Sono 6 i precedenti di Fabbri con il Napoli in Serie A, con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta:



Verona-Napoli 1-3 il 19 agosto 2017



Napoli-Fiorentina 0-0 il 10 dicembre 2017



Sassuolo-Napoli 1-1 il 31 marzo 2018



Napoli-Fiorentina 1-0 il 15 settembre 2018



Napoli-Torino 0-0 il 17 febbraio 2019



Verona-Napoli 3-1 il 24 gennaio 2021