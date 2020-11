Il Napoli attende con ansia il ritorno di Victor Osimhen a Castel Volturno per valutarne le condizioni in seguito all'infortunio giocando con la sua Nigeria. Il suo rappresentante italiano, Roberto Calenda, ha parlato ai microfoni de' Il Mattino. Queste le sue parole:



LE CONDIZIONI - "Ho sentito Victor, sta bene anche se ha ancora un po' di dolore al braccio. Riesce a muovere il braccio, ma la spalla resta un punto interrogativo. Presto ne sapremo di più".



MILAN - "Bisognerà aspettare gli accertamenti che saranno fati a Napoli quando tornerà a disposizione della società. Solo allora potremo capire se ci sarà. Certamente non giocherà contro la Sierra Leone. Ovviamente vorrà esserci contro il Milan, Victor ha espresso il desiderio di giocare. Se non emergeranno problemi potrà essere convocato per la partita di domenica".