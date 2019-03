José Maria Callejon parla a Sky Sport: "La Juventus è una squadra forte. Sono forti da tanti anni e lo sono ancora adesso. Sono una bellissima squadra e quest'anno, con Cristiano Ronaldo, hanno fatto un altro passo in avanti. Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo una grande squadra e abbiamo lottato con loro nelle due partite in cui ci siamo affrontati in campionato. Non è andata bene, ma siamo ancora là. Siamo secondi, non è ancora finita e non dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall'inizio dell'anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine".