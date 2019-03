José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, parla a Sky Sport del suo futuro, manifestando la voglia di restare in azzurro: "Ho ancora un anno di contratto e vorrei restare: parlerò con De Laurentiis per trovare un accordo. Ancelotti? E' un grandissimo allenatore: mi piace molto la sua forma di pensare e di allenare. La prima cosa che m'ha colpito è che ha chiesto a tutti noi dei consigli, cioè in che zona di campo volessimo giocare. Mi ha fatto capire subito che è un grande uomo".



SUL RINNOVO - "Voglio rimanere. La mia famiglia è contenta, le mie figlie sono napoletane. La più grande parla anche in dialetto! Tra l'altro la gente mi vuole bene: per strada mi abbracciano e mi chiedono di restare. Dovrò parlare con De Laurentiis per trovare un accordo".