José Maria Callejon ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il PSG: “I nostri avversari hanno retto molto bene il primo tempo, hanno giocato molto bene. Nella ripresa abbiamo pressato più alti per pareggiare. Oggi bisognava non perdere. A volte in campo l'emozione ti dà di più, il pareggio è giusto, ci siamo dentro. Il rigore subito? Bisognava pareggiare perché era importante per noi. Ho visto l'errore e ci ho creduto, il pareggio è giusto. Il girone è tutto aperto. Bisogna dare il massimo con la Stella Rossa, ci sono tre punti importanti. Dopo bisogna aspettare. Eravamo convinti di essere qui, tante volte l'ha detto il mister, prima del girone pensavano che fossimo morti, invece siamo vivi e dobbiamo crederci fino all'ultimo secondo".