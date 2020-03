Secondo La Gazzetta dello Sport, Callejon ha il contratto in scadenza al 30 giugno, ma:

"L'agente Quilon ha dato la disponibilità di Callejon per continuare anche a luglio, nonostante la scadenza del contratto, se questa stagione bloccata dall’emergenza si prolungasse oltre la scadenza naturale degli accordi. Un bel segnale nei confronti della tifoseria e di una città in cui José con la famiglia si sono sempre trovati bene. A parte qualche volta Ancelotti per turnover, i tecnici che si sono succeduti in questi anni non hanno mai rinunciato allo spagnolo che non a caso è il recordman di presenze nelle ultime sette stagioni al Napoli: 336"