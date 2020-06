Martedì prossimo potrebbe essere l'ultimo giorno che José Callejon metterà piede a Castel Volturno. L'esterno spagnolo per sette anni ha sognato e incantato con la maglia del Napoli, ma il suo contratto è in scadenza il 30 giugno. Il rinnovo non sembra affatto vicino, anche se il giocatore ha dato a Gattuso la sua disponibilità per continuare a scendere in campo per il resto della stagione. In questo caso c'è bisogno che società e calciatore trovino il giusto accordo, ma a quanto pare la situazione non sembra andare verso quella direzione.



LA SITUAZIONE - Manuel Quilon, agente di Callejon, vorrebbe trattare con De Laurentiis per ottenere un compenso economico supplementare. Il presidente del Napoli non ne vuole sapere, dato che il prolungamento della stagione è stato imposto dalla pandemia e per tre mesi non si è giocato. Questo ostacolo economico, dunque, potrebbe interrompere bruscamente il rapporto tra Callejon e la maglia azzurra e quella di domenica contro la SPAL potrebbe essere l'ultima gara al San Paolo.