Alex Meret non trova pace. Il portierino del Napoli, prelevato in estate dall’Udinese dopo due stagioni da protagonista con la Spal, è ancora alle prese con i problemi al braccio sinistro. A Dimaro, nel primo giorno di ritiro, in un contrastare con un giovane della Primavera, il classe ’97 si è fratturato l’ulna del braccio sinistro. Da lì è iniziato il suo calvario.





QUANDO RIENTRA? - Pagato, in un pacchetto che comprendeva anche Karnezis, 27,5 milioni di euro, l’ex Udinese non è ancora sceso in campo. Sembrava che la situazione stesse migliorando, con il debutto già segnato sul calendario: 28 novembre, Napoli-Stella Rossa. E invece no: come scrive gazzetta.it, il ragazzo non riesce ancora a parare, colpa della placca impiantata il giorno dell’intervento, lo scorso 12 luglio: lavora sul fisico, ma fatica a muovere la mano. Meret può tornare a disposizione tra un mese: il calvario sembra non avere fine.