Napoli, Calzona: 'Non penso alla riconferma, l'accordo con De Laurentiis è solo per questi mesi'

Francesco Calzona, allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, parla ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 2-0 della nazionale slovacca contro l'Austria: "Questa situazione è capitata in un momento in cui è stato possibile farlo. Il doppio ruolo è compatibile solo quando non ci sono partite ufficiali per quanto mi riguarda".



Sul suo futuro, Calzona dice: "Non penso alla riconferma perché gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi. Ho un contratto con la federazione slovacca, che ringrazio per avermi permesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti e poi vedremo, sperando di raggiungere una posizione importante col Napoli".



Sugli obiettivi del Napoli: "Finché la matematica non ci condanna io e i ragazzi ci crediamo a una qualificazione alla Champions, ma è ovvio che ci serva un filotto di vittorie. Abbiamo la fortuna di avere alcuni scontri diretti nelle prossime giornate, da sfruttare per rosicchiare punti a chi ci sta davanti. I ragazzi mi seguono e sono usciti da un periodo difficile, stiamo dando tutto".



Sull'eliminazione dalla Champions: "Rimpianti? Ne abbiamo per il rigore non dato a Osimhen e per l'occasione di Lindstrom, pareggiare da 0-2 ci avrebbe dato un bello slancio. C'è dispiacere, ma guardiamo al campionato ora".