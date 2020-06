In casa Napoli tiene banco la situazione stipendi. Si tratta delle mensilità di marzo, aprile e maggio, con la società che dovrà retribuire giocatori e dipendenti. Sembrava difficile arrivare ad una soluzione rapida, ma a quanto pare un primo passo è stato già fatto.



Mercoledì De Laurentiis è stato a Castel Volturno ed ha affrontato il discorso non aprendo porte importanti. Ma l'ha fatto ieri Gattuso: l'allenatore ha comunicato alla squadra che la società ha programmato per la prossima settimana il pagamento di una delle mensilità congelate (marzo, aprile, maggio). Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.