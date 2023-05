Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli.

Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 7, 2023

Arrivano altri complimenti al, neo Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Oggi è stato il turno di Kalidou, ex capitano dei partenopei, che in estate ha lasciato l'Italia per raggiungere ilin Premier League. A svelare il messaggio è statotramite Twitter: "Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli.e questa città. Forza Napoli Sempre".